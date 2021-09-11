МЧС предупреждает о заморозках в Пермском крае

Posted 11 сентября 2021, 10:50
Published 11 сентября 2021, 10:50
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Пермском крае ночью 12 и 13 сентября ожидаются заморозки до -3°. Вместе с этим завтра будет облачная погода с прояснениями с небольшими осадками, ночью на востоке региона ожидается мокрый снег, сообщает МЧС России по Пермскому краю.
В понедельник, 13 сентября, ожидается кратковременный дождь. Ночью 0…+5°, местами может похолодать до -3°, днем +11…+16°. 14 сентября также будет кратковременный дождь, местами возможны порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+11°, днем +12…+19°.