МЧС предупреждает о заморозках в Пермском крае

В Пермском крае ночью 12 и 13 сентября ожидаются заморозки до -3°. Вместе с этим завтра будет облачная погода с прояснениями с небольшими осадками, ночью на востоке региона ожидается мокрый снег, сообщает МЧС России по Пермскому краю.