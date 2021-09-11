properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2021, 10:50

Published 11 сентября 2021, 10:50

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

МЧС предупреждает о заморозках в Пермском крае

МЧС предупреждает о заморозках в Пермском крае

11 сентября 2021, 10:50
Фото: 1MI.
Ночью температура может опуститься до -3°.

В Пермском крае ночью 12 и 13 сентября ожидаются заморозки до -3°. Вместе с этим завтра будет облачная погода с прояснениями с небольшими осадками, ночью на востоке региона ожидается мокрый снег, сообщает МЧС России по Пермскому краю.

В понедельник, 13 сентября, ожидается кратковременный дождь. Ночью 0…+5°, местами может похолодать до -3°, днем +11…+16°. 14 сентября также будет кратковременный дождь, местами возможны порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+11°, днем +12…+19°.

#Регион
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика