Отравились угарным газом. В Перми осудили председателя правления ЖСК за преступную неосторожность

Posted 11 сентября 2021, 07:33
Published 11 сентября 2021, 07:33
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Орджоникидзевский районный суд приговорил 38-летнего председателя правления ЖСК к 300 часам обязательных работ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей — мужчина не провел мероприятия по проверке и чистки дымовых каналов.
Пресс-служба суда уточняет, что мужчина понимал, что его бездействие может угрожать жизни и здоровью жильцов многоквартирного дома, но «без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение указанных последствий, то есть допустил преступную неосторожность в форме легкомыслия».
Из-за бездействия мужчины дымоход засоренность в дымовом канале не была своевременно выявлено и устранена. Это привело к тому, что во время работы на кухне газового аппарата в квартире повысилась концентрация угарного газа. Жильцы получили острое отравление и потеряли сознание. Их смерть не наступила лишь благодаря тому, что их своевременно нашли и доставили в больницу. В суде обвиняемый вину не признал. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.