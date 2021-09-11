properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2021, 07:33

Published 11 сентября 2021, 07:33

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Отравились угарным газом. В Перми осудили председателя правления ЖСК за преступную неосторожность

Отравились угарным газом. В Перми осудили председателя правления ЖСК за преступную неосторожность

11 сентября 2021, 07:33
Фото: 1MI.
Жильцов квартиры удалось спасти несмотря на острое отравление и потерю сознания.

Орджоникидзевский районный суд приговорил 38-летнего председателя правления ЖСК к 300 часам обязательных работ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей — мужчина не провел мероприятия по проверке и чистки дымовых каналов.

Пресс-служба суда уточняет, что мужчина понимал, что его бездействие может угрожать жизни и здоровью жильцов многоквартирного дома, но «без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение указанных последствий, то есть допустил преступную неосторожность в форме легкомыслия».

Из-за бездействия мужчины дымоход засоренность в дымовом канале не была своевременно выявлено и устранена. Это привело к тому, что во время работы на кухне газового аппарата в квартире повысилась концентрация угарного газа. Жильцы получили острое отравление и потеряли сознание. Их смерть не наступила лишь благодаря тому, что их своевременно нашли и доставили в больницу. В суде обвиняемый вину не признал. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика