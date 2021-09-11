Отравились угарным газом. В Перми осудили председателя правления ЖСК за преступную неосторожность

Из-за бездействия мужчины дымоход засоренность в дымовом канале не была своевременно выявлено и устранена. Это привело к тому, что во время работы на кухне газового аппарата в квартире повысилась концентрация угарного газа. Жильцы получили острое отравление и потеряли сознание. Их смерть не наступила лишь благодаря тому, что их своевременно нашли и доставили в больницу. В суде обвиняемый вину не признал. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.