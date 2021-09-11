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Posted 11 сентября 2021, 06:21

Published 11 сентября 2021, 06:21

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пермский фестиваль стрит-арта сменил название из-за конфликта с мероприятием из Екатеринбурга

Пермский фестиваль стрит-арта сменил название из-за конфликта с мероприятием из Екатеринбурга

11 сентября 2021, 06:21
Фото: 1MI.
Ранее организаторы фестиваля из Екатеринбурга просили пермяков сменить название.

Фестиваль стрит-арта «Стенограффия-Пермь» сменил название после конфликта с организаторами международного фестиваля уличного искусства Stenograffia из Екатеринбурга. Ранее директор фестиваля Stenograffia Сергей Малахов попросил пермский проект воздержаться от использования официально зарегистрированного названия.

Интернет-газета «Текст» уточняет со ссылкой на пресс-службу городской администрации, что было решено изменить название мероприятия на «Граффити-Пермь».

В рамках фестиваля в Перми появятся граффити на фасадах домов и заборах. Художники могут подать заявки до 17 сентября на почту [email protected]. Победителей объявят 24 сентября. Работы по созданию граффити будут завершены к 20 декабря.

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