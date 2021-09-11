Пермский фестиваль стрит-арта сменил название из-за конфликта с мероприятием из Екатеринбурга

Posted 11 сентября 2021, 06:21
Published 11 сентября 2021, 06:21
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Фестиваль стрит-арта «Стенограффия-Пермь» сменил название после конфликта с организаторами международного фестиваля уличного искусства Stenograffia из Екатеринбурга. Ранее директор фестиваля Stenograffia Сергей Малахов попросил пермский проект воздержаться от использования официально зарегистрированного названия.
Интернет-газета «Текст» уточняет со ссылкой на пресс-службу городской администрации, что было решено изменить название мероприятия на «Граффити-Пермь».
В рамках фестиваля в Перми появятся граффити на фасадах домов и заборах. Художники могут подать заявки до 17 сентября на почту [email protected]. Победителей объявят 24 сентября. Работы по созданию граффити будут завершены к 20 декабря.