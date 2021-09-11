Пермячка отсудила компенсацию у юристов за плохую работу

Posted 11 сентября 2021, 07:04
Published 11 сентября 2021, 07:04
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Пермячка подала в суд на ООО «Визитор» за оказание некачественных юридических услуг. Между женщиной и организацией был заключен договор об оказании услуг, размер вознаграждения по которому составил 50 тыс. рублей. Пермячка утверждала, что выплатила деньги полностью, но ответчик не выполнил взятые на себя обязательства.
Как сообщает пресс-служба Мотовилихинского районного суда, в сентябре 2019 года женщина заключила договор, по которому исполнитель должен был заказать документы для принятия наследства и составить заявление в суд. Суд установил, что исковое заявление, составленное организацией, было с недостатками, а значит потребителю указана услуга ненадлежащего качества.
Женщина поясняла в суде, что обратилась к профессиональным юристам, чтобы узнать, можно ли оформить право собственности на ½ долю в квартире, которая ранее была в совместной собственности ее бабушки и ее сожителя, брак между которыми официально заключен не был.
При этом ответчик убедил потребителя в том, что нужно заключить договор и составить документы, чтобы добиться нужного для женщины результата. При этом у нее не было прав на получении в наследство доли в квартире.
Суд решил удовлетворить требования пермячки частично. В ее пользу взыскали 50 тыс. рублей по договору, компенсацию морального вреда — 5 тыс. рублей, штраф по закону о защите прав потребителей — 27,5 тыс. рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу — его можно обжаловать.