Пермячку осудили по уголовной статье за продажу алкоголя подростку

Свердловский районный суд вынес приговор 38-летней женщине, работающей продавцом-кассиром в одном из продуктовых магазинов района. Злоумышленница ранее уже была привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя подросткам. На этот раз суд установил, что она продала алкоголь 16-летнему парню в декабре 2020 года.