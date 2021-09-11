Пермячку осудили по уголовной статье за продажу алкоголя подростку

Posted 11 сентября 2021, 04:18
Published 11 сентября 2021, 04:18
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Свердловский районный суд вынес приговор 38-летней женщине, работающей продавцом-кассиром в одном из продуктовых магазинов района. Злоумышленница ранее уже была привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя подросткам. На этот раз суд установил, что она продала алкоголь 16-летнему парню в декабре 2020 года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, суд приговорил злоумышленницу к 6 месяцам исправительных работ. Также она должна выплачивать государству 5% с ее заработка. Приговор в законную силу еще не вступил — его еще можно обжаловать.