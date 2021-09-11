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Posted 11 сентября 2021, 05:50

Published 11 сентября 2021, 05:50

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Прокуратура Пермского края нашла нарушения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

Прокуратура Пермского края нашла нарушения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

11 сентября 2021, 05:50
Фото: 1MI.
Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Прокуратура Пермского края нашла нарушения в работе краевого министерства информационного развития и связи при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Ведомство контроля ненадлежащим образом следило за исполнением заказчиком госконтракта, что привело к задержке поставок по более чем на 6 месяцев.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, также были допущены нарушения сроков размещения обязательной информации о контракте в единой информационной системе в сфере закупок. по одной из закупок документация содержала избыточные требования к описанию участниками в своих заявках характеристик товаров, которые используются при оказании услуг.

После проверки прокуратура внесла представление руководителю краевого Мининформразвития. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Министерство приняло меры, чтобы устранить нарушения.

#Общество
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