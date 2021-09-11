Прокуратура Пермского края нашла нарушения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, также были допущены нарушения сроков размещения обязательной информации о контракте в единой информационной системе в сфере закупок. по одной из закупок документация содержала избыточные требования к описанию участниками в своих заявках характеристик товаров, которые используются при оказании услуг.