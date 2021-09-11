Пустят с тестом и прививкой. В выходные в Перми начнется бесплатный фестиваль уличных театров «Флюгер»

В Перми 11 и 12 сентября на эспланаде пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». Пермякам покажут пластические спектакли, спектакли-променады, перфомансы, пантомимы, кукольные спектакли. Мероприятия будет бесплатное, но пустят пермяков только с отрицательным тестом на COVID-19, который был сделан не ранее чем за три для до фестиваля. Подойдет также сертификат о вакцинации.