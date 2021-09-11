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Posted 11 сентября 2021, 04:37

Published 11 сентября 2021, 04:37

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пустят с тестом и прививкой. В выходные в Перми начнется бесплатный фестиваль уличных театров «Флюгер»

Пустят с тестом и прививкой. В выходные в Перми начнется бесплатный фестиваль уличных театров «Флюгер»

11 сентября 2021, 04:37
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
Фестиваль проводится в регионе с прошлого года.

В Перми 11 и 12 сентября на эспланаде пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». Пермякам покажут пластические спектакли, спектакли-променады, перфомансы, пантомимы, кукольные спектакли. Мероприятия будет бесплатное, но пустят пермяков только с отрицательным тестом на COVID-19, который был сделан не ранее чем за три для до фестиваля. Подойдет также сертификат о вакцинации.

Мероприятие начнется сегодня в 12:00 с шествия участников. Первый день фестиваля завершится фаер-шоу от пермского театра «Игры пламени» в 21:45. Завтра фестиваль начнется в 12:05, а завершится также в 21:45 фаер-шоу от пермяков.

На фестивале будут выступать пермские артисты, а также артисты европейского уровня: театр «Королевский жираф» из Эстонии, «Петрушки» из Москвы, «Эскизы в пространстве» из Москвы, «АспектР» из Санкт-Петербурга, «Черный квадрат» из Москвы, «Вокруг» из Санкт-Петербурга. Хедлайнерами программы станут театр «RUSIR» из Санкт-Петербурга и «Высокие братья» из «Москвы». От пермяков выступит театр «Туки-Луки», театр «Карабаска», театр огня «Игры пламени» и театр живых статуй «Custodes».

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