В Чайковском стартовал международный летний «Гран При» по прыжкам с трамплина

Накануне соревнований в эксклюзивном интервью Properm.ru спортсменов приветствовала 17-кратная чемпионка мира, член правления FIS Елена Вяльбе: «Хочется пожелать всем удачи, удача должна сопутствовать спортсменам всегда. Здоровья, потому что мы сейчас все находимся в сложной ситуации из-за пандемии. Чтобы никаких жутких вестей ни от кого не последовало, никакие команды не были закрыты. Всем спортсменам желаю не останавливаться на достигнутом. У каждого летний гран-при — это этап подготовки к зиме, потому что у вас все-таки это зимние виды спорта. Путь все сложится не только в эти выходные, а в этом сезоне в целом».