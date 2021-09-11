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Posted 11 сентября 2021, 04:15

Published 11 сентября 2021, 04:15

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Чайковском стартовал международный летний «Гран При» по прыжкам с трамплина

В Чайковском стартовал международный летний «Гран При» по прыжкам с трамплина

11 сентября 2021, 04:15
Фото: Properm.ru.
На турнир приехали спортсмены из Канады, Китая, Чехии, Эстонии, Финляндии, Италии, Японии, Казахстана, Норвегии, Польши, Румынии, Словении и США.

Сегодня, 11 сентября, на комплексе трамплинов в Чайковском начался этап международной серии по прыжкам на лыжах с трамплина — летний «Гран При». Чемпионат продлится два дня. Трое спортсменов представят Пермский край: Евгений Климов, Владислав Мустафин и Ксения Каблукова.

Накануне, в пятницу, прошли квалификационные прыжки. Сегодня, в субботу пройдут индивидуальные женские и мужские прыжки, HS 140. 12 сентября, в воскресение — индивидуальные женские прыжки и турнир смешанных команд, HS 140.

Накануне соревнований в эксклюзивном интервью Properm.ru спортсменов приветствовала 17-кратная чемпионка мира, член правления FIS Елена Вяльбе: «Хочется пожелать всем удачи, удача должна сопутствовать спортсменам всегда. Здоровья, потому что мы сейчас все находимся в сложной ситуации из-за пандемии. Чтобы никаких жутких вестей ни от кого не последовало, никакие команды не были закрыты. Всем спортсменам желаю не останавливаться на достигнутом. У каждого летний гран-при — это этап подготовки к зиме, потому что у вас все-таки это зимние виды спорта. Путь все сложится не только в эти выходные, а в этом сезоне в целом».

Трансляция турнира идет на российских и международных телеканалах (Евроспорт, Матч ТВ и Триколор) и в официальной группе мероприятия ВКонтакте. Соревнования проходят почти без зрителей: из-за санитарных ограничений возможно присутствие не более двухсот зрителей.

На турнир приехали спортсмены из Канады, Китая, Чехии, Эстонии, Финляндии, Италии, Японии, Казахстана, Норвегии, Польши, Румынии, Словении и США. Российская сборная на представлена в расширенном составе.

#Спорт
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