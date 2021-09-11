В выходные пермские полицейские будут усиленно искать пьяных водителей

Posted 11 сентября 2021, 15:42
Published 11 сентября 2021, 15:42
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В выходные в Перми сотрудники ГИБДД проводят рейдовое мероприятие «Опасный водитель». В это время сотрудники правоохранительных органов будут усиленно выявлять пьяных водителей и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.
Полицейские просят сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми по телефонам: 246–79–00; 261–99–99; 102.