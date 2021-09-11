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Posted 11 сентября 2021, 15:42

Published 11 сентября 2021, 15:42

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В выходные пермские полицейские будут усиленно искать пьяных водителей

В выходные пермские полицейские будут усиленно искать пьяных водителей

11 сентября 2021, 15:42
Фото: 1MI.
Мероприятие традиционно проводится в выходные.

В выходные в Перми сотрудники ГИБДД проводят рейдовое мероприятие «Опасный водитель». В это время сотрудники правоохранительных органов будут усиленно выявлять пьяных водителей и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.

Полицейские просят сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми по телефонам: 246–79–00; 261–99–99; 102.

#Происшествия
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