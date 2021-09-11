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Posted 11 сентября 2021, 16:43

Published 11 сентября 2021, 16:43

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Жительницу Прикамья осудили за продажу алкоголя подростку

Жительницу Прикамья осудили за продажу алкоголя подростку

11 сентября 2021, 16:43
Фото: 1MI.
Женщина уже ранее продавала алкоголь несовершеннолетним.

В Черушинском районном суде осудили местную жительницу за продажу алкоголя несовершеннолетнему. При этом женщина совершила правонарушение уже неоднократно. За это ее оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба суда, продавец магазина уже была ранее привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя, но это не повлияло на ее поведение и она вновь продала алкоголь подростку, о возрасте которого она знала. Женщина еще может обжаловать приговор — он не вступил в законную силу.

#Происшествия
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