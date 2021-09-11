Жительницу Прикамья осудили за продажу алкоголя подростку

Как сообщает пресс-служба суда, продавец магазина уже была ранее привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя, но это не повлияло на ее поведение и она вновь продала алкоголь подростку, о возрасте которого она знала. Женщина еще может обжаловать приговор — он не вступил в законную силу.