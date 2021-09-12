Чемпионка мира Ирина Аввакумова завоевала золото в прыжках на лыжах с трамплина в Чайковском

Аввакумова рассказала Properm.ru, что не успела плотно позавтракать, потому что ей тяжело даются ранние подъемы в 6:30. Она добавила, что довольна своим первым зачетным прыжком. Также Ирина Аввакумова пояснила, что больше не ходит к спортивному психологу: «Если мне это нужно будет, если я буду понимать, что сама не справляюсь, то нет ничего зазорного в том, чтобы снова пойти к спортивному психологу».