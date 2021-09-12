Чемпионка мира Ирина Аввакумова завоевала золото в прыжках на лыжах с трамплина в Чайковском

Posted 12 сентября 2021, 06:53
Published 12 сентября 2021, 06:53
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Сегодня, 12 сентября, в Чайковском продолжается этап международной серии по прыжкам на лыжах с трамплина — летний «Гран При». Во второй день соревнований выступили лучшие лыжницы со всего мира.
Чемпионка мира и лидер женской сборной Ирина Аввакумова стала лучшей среди девушек в индивидуальных соревнованиях. Она показала результат в 247,9 метра. Второе место досталось Урше Богатай из Словении, а третье заняла Силье Опсет из Норвегии.
Аввакумова рассказала Properm.ru, что не успела плотно позавтракать, потому что ей тяжело даются ранние подъемы в 6:30. Она добавила, что довольна своим первым зачетным прыжком. Также Ирина Аввакумова пояснила, что больше не ходит к спортивному психологу: «Если мне это нужно будет, если я буду понимать, что сама не справляюсь, то нет ничего зазорного в том, чтобы снова пойти к спортивному психологу».
Всего в турнире расширенных команд участвуют спортсмены из Канады, Китая, Италии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Казахстана, Норвегии, Польши, США, Словении, Румынии и Японии. От Пермского края на соревнованиях выступают Евгений Климов, Владимир Мустафин и Ксения Каблукова. Вчера Климов стал серебряным призером в индивидуальных мужских прыжках.