Пермякам в жилых домах включат отопление на следующей неделе

Posted 12 сентября 2021, 11:26
Published 12 сентября 2021, 11:26
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Отопление в жилые дома Перми начнут давать на следующей неделе. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Дёмкин.
Согласно документу, запуск отопления запланирован на вторник, 14 сентября. Тепло начало поступать в социальные учреждения уже на этой неделе, с 7 сентября. По данным мэрии Перми на четверг, 9 сентября, отопление запустили более чем в половине детских садов и школ. Тогда же процесс подключения начался в 159 жилых домах.
Обычно подключение горожан к теплу длится 2–3 недели. В этом году пермские власти решили начать отопительный сезон раньше, не дожидаясь, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет ниже +8°, поскольку в начале сентября резко похолодало.