Пермякам в жилых домах включат отопление на следующей неделе

Согласно документу, запуск отопления запланирован на вторник, 14 сентября. Тепло начало поступать в социальные учреждения уже на этой неделе, с 7 сентября. По данным мэрии Перми на четверг, 9 сентября, отопление запустили более чем в половине детских садов и школ. Тогда же процесс подключения начался в 159 жилых домах.