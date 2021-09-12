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Posted 12 сентября 2021, 11:26

Published 12 сентября 2021, 11:26

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пермякам в жилых домах включат отопление на следующей неделе

Пермякам в жилых домах включат отопление на следующей неделе

12 сентября 2021, 11:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
В этом году из-за резкого похолодания чиновники решили начать отопительный сезон раньше.

Отопление в жилые дома Перми начнут давать на следующей неделе. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Дёмкин.

Согласно документу, запуск отопления запланирован на вторник, 14 сентября. Тепло начало поступать в социальные учреждения уже на этой неделе, с 7 сентября. По данным мэрии Перми на четверг, 9 сентября, отопление запустили более чем в половине детских садов и школ. Тогда же процесс подключения начался в 159 жилых домах.

Обычно подключение горожан к теплу длится 2–3 недели. В этом году пермские власти решили начать отопительный сезон раньше, не дожидаясь, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет ниже +8°, поскольку в начале сентября резко похолодало.

#Общество#Коммунальный рай
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