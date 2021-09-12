С начала пандемии в Прикамье провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус

Всего с начала пандемии в регионе проведено 2 млн 811 тыс. исследований на COVID-19. Специалисты проводят анализы в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», а также государственных и частных медицинских учреждений. На сегодняшний день, 12 сентября, в Прикамье выявлено 93 270 случаев заболевания коронавирусом, из них 48 111 (51,6%) — в краевой столице.