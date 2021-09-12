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Posted 12 сентября 2021, 10:23

Published 12 сентября 2021, 10:23

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

С начала пандемии в Прикамье провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус

С начала пандемии в Прикамье провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус

12 сентября 2021, 10:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Больше половины всех заболевших коронавирусом проживают в Перми.

В Прикамье на минувшей неделе за сутки проводили в среднем по 9,5 тыс. тестов на коронавирус. Такие данные приводит пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе проведено 2 млн 811 тыс. исследований на COVID-19. Специалисты проводят анализы в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», а также государственных и частных медицинских учреждений. На сегодняшний день, 12 сентября, в Прикамье выявлено 93 270 случаев заболевания коронавирусом, из них 48 111 (51,6%) — в краевой столице.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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