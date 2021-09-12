В аэропорту Большое Савино самолет не мог приземлиться из-за неисправной стойки шасси

Posted 12 сентября 2021, 14:52
Published 12 сентября 2021, 14:52
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Сегодня, 12 сентября, в аэропорту Большое Савино произошла аварийная посадка самолета RRJ-100. Информация об этом появилась в telegram-канале AVIAINCIDENT.
Авиалайнер компании «Азимут» прилетел из Краснодара в Пермь в 2:17. После посадки и высадки пассажиров капитан воздушного судна сообщил, что во время захода на посадку загорелось сообщение, что невозможно выпустить левую основную стойку шасси. После этого он решил уйти на второй круг. Экипаж лайнера произвел аварийный выпуск шасси. Посадка произошла благополучно.
После инцидента самолет отстранили от полета, был задействован резервный борт.