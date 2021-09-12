В аэропорту Большое Савино самолет не мог приземлиться из-за неисправной стойки шасси

Авиалайнер компании «Азимут» прилетел из Краснодара в Пермь в 2:17. После посадки и высадки пассажиров капитан воздушного судна сообщил, что во время захода на посадку загорелось сообщение, что невозможно выпустить левую основную стойку шасси. После этого он решил уйти на второй круг. Экипаж лайнера произвел аварийный выпуск шасси. Посадка произошла благополучно.