properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября 2021, 14:52

Published 12 сентября 2021, 14:52

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В аэропорту Большое Савино самолет не мог приземлиться из-за неисправной стойки шасси

В аэропорту Большое Савино самолет не мог приземлиться из-за неисправной стойки шасси

12 сентября 2021, 14:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Аэропорт
После инцидента задействовали резервный борт.

Сегодня, 12 сентября, в аэропорту Большое Савино произошла аварийная посадка самолета RRJ-100. Информация об этом появилась в telegram-канале AVIAINCIDENT.

Авиалайнер компании «Азимут» прилетел из Краснодара в Пермь в 2:17. После посадки и высадки пассажиров капитан воздушного судна сообщил, что во время захода на посадку загорелось сообщение, что невозможно выпустить левую основную стойку шасси. После этого он решил уйти на второй круг. Экипаж лайнера произвел аварийный выпуск шасси. Посадка произошла благополучно.

После инцидента самолет отстранили от полета, был задействован резервный борт.

#Общество#Аэропорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика