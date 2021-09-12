В Перми гендиректора компании будут судить за растрату более 12 миллионов рублей

Posted 12 сентября 2021, 08:07
Published 12 сентября 2021, 08:07
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Перми руководитель компании обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных:
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина был гендиректором ООО «ПермОйлСервис». В разные периоды с 2017 по 2018 годы он совершил растрату денег со счетов организации. В частности, обвиняемый перевел на подконтрольные расчетные счета более 12 млн рублей разными суммами. После этого злоумышленник распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.
Чтобы скрыть свои действия и создать видимость их законности, мужчина легализовал свыше 6,7 млн рублей, указав в документах, что совершал финансовые операции и покупку недвижимости для нужд компании. В ближайшее время прокуратура направит уголовное дело в Ленинский районный суд, где его рассмотрят по существу.