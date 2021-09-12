В Перми гендиректора компании будут судить за растрату более 12 миллионов рублей

Чтобы скрыть свои действия и создать видимость их законности, мужчина легализовал свыше 6,7 млн рублей, указав в документах, что совершал финансовые операции и покупку недвижимости для нужд компании. В ближайшее время прокуратура направит уголовное дело в Ленинский районный суд, где его рассмотрят по существу.