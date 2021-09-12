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Posted 12 сентября 2021, 08:07

Published 12 сентября 2021, 08:07

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми гендиректора компании будут судить за растрату более 12 миллионов рублей

В Перми гендиректора компании будут судить за растрату более 12 миллионов рублей

12 сентября 2021, 08:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Возле кормушки
Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Перми.

В Перми руководитель компании обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных:

  • ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере);
  • п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств с использованием служебного положения, совершенная в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина был гендиректором ООО «ПермОйлСервис». В разные периоды с 2017 по 2018 годы он совершил растрату денег со счетов организации. В частности, обвиняемый перевел на подконтрольные расчетные счета более 12 млн рублей разными суммами. После этого злоумышленник распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.

Чтобы скрыть свои действия и создать видимость их законности, мужчина легализовал свыше 6,7 млн рублей, указав в документах, что совершал финансовые операции и покупку недвижимости для нужд компании. В ближайшее время прокуратура направит уголовное дело в Ленинский районный суд, где его рассмотрят по существу.

#Общество#Возле кормушки
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