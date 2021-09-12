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Posted 12 сентября 2021, 03:38

Published 12 сентября 2021, 03:38

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Пермском крае за сутки зарегистрировано 12 пожаров и 10 ДТП

В Пермском крае за сутки зарегистрировано 12 пожаров и 10 ДТП

12 сентября 2021, 03:38
Фото: 1MI.
За прошлые сутки в регионе не зарегистрировано ни одного лесного пожара.

В Пермском крае за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения реагировали на 12 техногенных пожаров и 10 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью.

Пожарные тушили огонь в многоквартирных домах в Лысьвенском и Чернушинском округах. В Ленинском районе Перми загорелся мусор. Огонь охватил частные жилые дома в Пермском районе, а также Чердынском и Ильинском округах. В городском округе Березники и Чайковском округе пожарные потушили огонь в дачных домах. В Чусовском округе и Орджоникидзевском районе Перми горели неэксплуатируемые здания, а в Ленинском районе Перми — гараж. В Верещагинском округе загорелась баня.

Сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий столкновения автомобилей в Индустриальном и Орджоникидзевском районах Перми, а также в Кудымкарском, Лысьвенском и Чайковском округах. Водители сбили пешеходов в Лысьвенском и Кунгурском округах, а также в Кировском районе Перми. В городском округе Березники автомобиль съехал в кювет.

За прошлые сутки в регионе не зарегистрировано ни одного лесного пожара.

#Происшествия
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