В Пермском крае за сутки зарегистрировано 12 пожаров и 10 ДТП

Пожарные тушили огонь в многоквартирных домах в Лысьвенском и Чернушинском округах. В Ленинском районе Перми загорелся мусор. Огонь охватил частные жилые дома в Пермском районе, а также Чердынском и Ильинском округах. В городском округе Березники и Чайковском округе пожарные потушили огонь в дачных домах. В Чусовском округе и Орджоникидзевском районе Перми горели неэксплуатируемые здания, а в Ленинском районе Перми — гараж. В Верещагинском округе загорелась баня.