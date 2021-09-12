В понедельник состоится прощание с пермским политиком Ильей Неустроевым

Завтра, 13 сентября, в Перми состоится церемония прощания с пермским политиком и депутатом Законодательного собрания Пермского края Ильей Неустроевым. Ранее, 10 сентября, стало известно, что он скончался на 52-ом году жизни. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, церемония пройдет в 13:20 в большом зале на ул. Старцева, 61.