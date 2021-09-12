В понедельник состоится прощание с пермским политиком Ильей Неустроевым

Posted 12 сентября 2021, 07:26
Published 12 сентября 2021, 07:26
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Завтра, 13 сентября, в Перми состоится церемония прощания с пермским политиком и депутатом Законодательного собрания Пермского края Ильей Неустроевым. Ранее, 10 сентября, стало известно, что он скончался на 52-ом году жизни. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, церемония пройдет в 13:20 в большом зале на ул. Старцева, 61.
В разные годы Илья Неустроев был заместителем главы администрации Ленинского района Перми по социальным вопросам, замминистра промышленности и торговли Пермского края. Также политик возглавлял АО «Пермский гарантийный фонд» и правление «Пермского фонда развития предпринимательства». С 2018 по 2019 годы он был гендиректором АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края».