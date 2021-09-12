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Posted 12 сентября 2021, 07:26

Published 12 сентября 2021, 07:26

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В понедельник состоится прощание с пермским политиком Ильей Неустроевым

В понедельник состоится прощание с пермским политиком Ильей Неустроевым

12 сентября 2021, 07:26
Фото: Properm.ru.
Депутату был 51 год.

Завтра, 13 сентября, в Перми состоится церемония прощания с пермским политиком и депутатом Законодательного собрания Пермского края Ильей Неустроевым. Ранее, 10 сентября, стало известно, что он скончался на 52-ом году жизни. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, церемония пройдет в 13:20 в большом зале на ул. Старцева, 61.

В разные годы Илья Неустроев был заместителем главы администрации Ленинского района Перми по социальным вопросам, замминистра промышленности и торговли Пермского края. Также политик возглавлял АО «Пермский гарантийный фонд» и правление «Пермского фонда развития предпринимательства». С 2018 по 2019 годы он был гендиректором АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края».

#Общество
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