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Posted 12 сентября 2021, 05:46

Published 12 сентября 2021, 05:46

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В расписании пермского аэропорта появились субсидируемые рейсы в шесть российских городов

В расписании пермского аэропорта появились субсидируемые рейсы в шесть российских городов

12 сентября 2021, 05:46
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Первый рейс состоится уже 25 сентября.

Росавиация включила в перечень субсидируемых региональных перевозок в 2021 году шесть новых рейсов из Перми. Авиакомпания Red Wings будет выполнять перелеты из краевой столицы в Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Омск, Норильск и Челябинск. Информация об этом содержится в соответствующем приказе, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Согласно документу, рейсы будут проводиться по программе софинансирования из бюджета Пермского края — его доля составит 61%. Исключение составляют только перелеты в Челябинск — там из краевого бюджета выделят 30,5%, а еще 30,5% — из бюджета Челябинской области. Рейсы будут проходить до конца 2021 года.

Пермяки уже могут купить билеты на рейсы по вышеперечисленным маршрутам. Так, первый рейс в Челябинск назначен на 25 сентября, 26 сентября можно будет улететь в Астрахань и Мурманск. Первый перелет в Норильск назначен на 27 сентября, а в Омск — на 28 сентября.

#Общество#Аэропорт#Большое савино
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