В расписании пермского аэропорта появились субсидируемые рейсы в шесть российских городов

Пермяки уже могут купить билеты на рейсы по вышеперечисленным маршрутам. Так, первый рейс в Челябинск назначен на 25 сентября, 26 сентября можно будет улететь в Астрахань и Мурманск. Первый перелет в Норильск назначен на 27 сентября, а в Омск — на 28 сентября.