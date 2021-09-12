В расписании пермского аэропорта появились субсидируемые рейсы в шесть российских городов

Posted 12 сентября 2021, 05:46
Published 12 сентября 2021, 05:46
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Росавиация включила в перечень субсидируемых региональных перевозок в 2021 году шесть новых рейсов из Перми. Авиакомпания Red Wings будет выполнять перелеты из краевой столицы в Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Омск, Норильск и Челябинск. Информация об этом содержится в соответствующем приказе, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Согласно документу, рейсы будут проводиться по программе софинансирования из бюджета Пермского края — его доля составит 61%. Исключение составляют только перелеты в Челябинск — там из краевого бюджета выделят 30,5%, а еще 30,5% — из бюджета Челябинской области. Рейсы будут проходить до конца 2021 года.
Пермяки уже могут купить билеты на рейсы по вышеперечисленным маршрутам. Так, первый рейс в Челябинск назначен на 25 сентября, 26 сентября можно будет улететь в Астрахань и Мурманск. Первый перелет в Норильск назначен на 27 сентября, а в Омск — на 28 сентября.