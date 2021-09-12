Вспомнил навыки рукопашного боя. В Прикамье подросток избил мужчину на берегу пруда

Posted 12 сентября 2021, 09:53
Published 12 сентября 2021, 09:53
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Октябрьские следователи предъявили 17-летнему жителю села Уинское обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
По данным следствия, подросток совершил преступление вечером 30 июня текущего года. В это время он отдыхал вместе с 47-летним мужчиной на берегу пруда. Приятели распивали алкогольные напитки и поссорились. Во время конфликта несовершеннолетний, владевший рукопашным боем, три раза ударил потерпевшего кулаком в голову. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.