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Posted 12 сентября 2021, 09:53

Published 12 сентября 2021, 09:53

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Вспомнил навыки рукопашного боя. В Прикамье подросток избил мужчину на берегу пруда

Вспомнил навыки рукопашного боя. В Прикамье подросток избил мужчину на берегу пруда

12 сентября 2021, 09:53
Фото: 1MI.
Расследование уголовного дела продолжается.

Октябрьские следователи предъявили 17-летнему жителю села Уинское обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, подросток совершил преступление вечером 30 июня текущего года. В это время он отдыхал вместе с 47-летним мужчиной на берегу пруда. Приятели распивали алкогольные напитки и поссорились. Во время конфликта несовершеннолетний, владевший рукопашным боем, три раза ударил потерпевшего кулаком в голову. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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