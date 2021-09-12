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Posted 12 сентября 2021, 09:20

Published 12 сентября 2021, 09:20

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Заболели еще 80 детей. В Пермском крае за сутки выявлено 445 случаев заражения COVID-19

Заболели еще 80 детей. В Пермском крае за сутки выявлено 445 случаев заражения COVID-19

12 сентября 2021, 09:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
За сутки 21 человек умер от коронавируса.

В Прикамье за минувшие сутки зарегистрировано 445 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, из новых пациентов 41 человек госпитализирован в больницы, еще 404 — проходят лечение на дому.

«В числе 445 новых инфицированных 189 пациентов мужского пола, 256 — женского, среди заболевших 80 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 61 человек, от 30 до 49 лет — 120 человек, 123 в возрасте 50–64 и 61 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В Пермском крае с начала пандемии от коронавируса умер 4 371 человек (+21 за сутки), выздоровели 82 553 жителей региона (за сутки — 399). В Прикамье продолжается вакцинация населения от COVID-19: первым компонентом привились 723 081 человек (+1 879 за сутки), вторым — 587 662 (+2 249 за сутки).

#Общество#Коронавирус в Перми
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