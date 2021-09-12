Заболели еще 80 детей. В Пермском крае за сутки выявлено 445 случаев заражения COVID-19

«В числе 445 новых инфицированных 189 пациентов мужского пола, 256 — женского, среди заболевших 80 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 61 человек, от 30 до 49 лет — 120 человек, 123 в возрасте 50–64 и 61 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.