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Posted 13 сентября 2021, 09:48

Published 13 сентября 2021, 09:48

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях в Пермском крае

МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях в Пермском крае

13 сентября 2021, 09:48
Фото: 1MI.
Во время ветра спасатели призывают жителей региона быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Завтра, 14 сентября, в Пермском крае по северу поднимется сильный ветер до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Плотно закройте все окна и постарайтесь не выходить на улицу. Не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйтесь рядом с ними. В бурю старайтесь держаться подальше от строящихся или ремонтируемых зданий, а также рекламных щитов, вывесок и линий электропередач.

#Общество
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