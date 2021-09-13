МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях в Пермском крае

Posted 13 сентября 2021, 09:48
Published 13 сентября 2021, 09:48
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Завтра, 14 сентября, в Пермском крае по северу поднимется сильный ветер до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.
Плотно закройте все окна и постарайтесь не выходить на улицу. Не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйтесь рядом с ними. В бурю старайтесь держаться подальше от строящихся или ремонтируемых зданий, а также рекламных щитов, вывесок и линий электропередач.