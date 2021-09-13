«Место проклятое?» История трех главных «пробок» на выездах из Перми

«Прорыв» случился в 2016 году. В конце зимы-начале весны трассу вспучило на длинном участке. Пермяки узнали новое слово «пучины». Таким термином дорожники называют горбы и впадины, образующиеся на дорогах от влияния на них сырости и перепадов температур. В 2011 году «пучины» разрушили сразу несколько участков трассы, и конечно, недалеко от Савинят. На первомайские праздники очередь из фур и легковых автомобилей растянулась на 11 километров. Дорожники традиционно кивали на ужасные погодные условия и фуры, которые разрушают полотно. Михаил Якимов, тогдашний научный руководитель «Центра дорожной информации», в комментариях «Аиф-Прикамье» высказал мнение, что главная проблема в другом: «Внимательно рассматривал дорогу и могу сказать, что разрушен не верхний слой, а основание. И тому есть объективные причины. Во-первых, геологические условия для строительства дорог у нас неблагоприятные. Во-вторых, лето и осень были дождливыми, в результате сейчас в почве много влаги…. Рассматривал полотно и могу предположить, что дорогу построили с браком, потому что под гидроизоляцией на этом участке нет крупных фракций щебня и гравия».