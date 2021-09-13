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Posted 13 сентября 2021, 14:01

Published 13 сентября 2021, 14:01

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

На крупных заводах Соликамска нарушались нормы охраны труда

На крупных заводах Соликамска нарушались нормы охраны труда

13 сентября 2021, 14:01
Фото: 1MI.
Материалы направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Пермскому краю.

Соликамская городская прокуратура вместе с трудинспекцией проверила АО «Соликамскбумпром», ООО «Уралкалий Ремонт», ОАО «СМЗ», АО «Соликамский завод «Урал», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что на заводах не контролировали выдачу работникам средств индивидуальной защиты, нарушались сроки проведения инструктажей, не обеспечивался контроль за соблюдением требований инструкций по охране труда. Кроме этого не соблюдались правила безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных и газосварочных работ, работники, занятые на работах с источниками повышенной опасности, не проходили обязательного медосвидетельствования.

По итогам проверки внесено четыре представления, возбуждено пять дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

#Происшествия
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