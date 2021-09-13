На крупных заводах Соликамска нарушались нормы охраны труда

В ходе проверки выяснилось, что на заводах не контролировали выдачу работникам средств индивидуальной защиты, нарушались сроки проведения инструктажей, не обеспечивался контроль за соблюдением требований инструкций по охране труда. Кроме этого не соблюдались правила безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных и газосварочных работ, работники, занятые на работах с источниками повышенной опасности, не проходили обязательного медосвидетельствования.