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Posted 13 сентября 2021, 03:43

Published 13 сентября 2021, 03:43

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Неужели бабье лето? Пермские синоптики рассказали о погоде на неделю

Неужели бабье лето? Пермские синоптики рассказали о погоде на неделю

13 сентября 2021, 03:43
Фото: 1MI.
Потепление начнется во вторник, но практически сразу же закончится.

На этой неделе в Пермском крае средняя недельная температура воздуха будет около нормы, но отклонение будет распределено неравномерно. Сегодня температура будет на уровне +11…+16°. Во вторник суточное отклонение составит +2…+4°. Ночью потеплеет до +5…+10°, днем +16…+21° (по северу +10…+15°).

На юге тепло сохранится и в среду. Специалисты проекта «Метеоролог и я» считают, что впервые с 4 сентября на юге региона температура может превысить +20°. Однако потепление будет коротким. В среду на большей части Прикамья начнется новое похолодание с отклонением температуры от нормы около -3°. Ночью +8…+13° (по северо-западу +3…+8°), днем +8…+13°.

В четверг, 16 сентября, ночная температура опустится до +2…+8°, дневная — до +5…+10°. Со вторника по четверг в регионе возможны порывы ветра от 14 до 18 м/с. В пятницу ночью похолодает до 0…+5°, днем +5…+10°.

В выходные погода сильно не изменится — холодный воздух продолжит поступать в регион. Ночью ожидаются заморозки до -3°. При этом всю неделю ожидаются небольшие и умеренные дожди.

#Регион
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