Неужели бабье лето? Пермские синоптики рассказали о погоде на неделю

На юге тепло сохранится и в среду. Специалисты проекта «Метеоролог и я» считают, что впервые с 4 сентября на юге региона температура может превысить +20°. Однако потепление будет коротким. В среду на большей части Прикамья начнется новое похолодание с отклонением температуры от нормы около -3°. Ночью +8…+13° (по северо-западу +3…+8°), днем +8…+13°.