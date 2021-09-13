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Posted 13 сентября 2021, 12:47

Published 13 сентября 2021, 12:47

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Нытвенский маслозавод нарушал нормы при производстве масла

Нытвенский маслозавод нарушал нормы при производстве масла

13 сентября 2021, 12:47
Фото: 1MI.
Предприятию предстоит заплатить штраф.

ООО «Маслозавод Нытвенский» не смог оспорить штраф в 100 тыс. рублей, который был назначен по результатам найденных нарушений в масле «Крестьянское». Проверка прошла в марте 2021 года.

Тогда было установлено, что производитель не соблюдал ГОСТ: проба показала, что массовая доля жира составляет 72,3%, однако на маркировке указано 72,5%. Также заявленным показателям не соответствовала массовая доля влаги. 8 сентября 2021 года суд решил в удовлетворении заявленных требований ООО «Маслозавод Нытвенский» отказать.

#Происшествия
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