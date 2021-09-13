Нытвенский маслозавод нарушал нормы при производстве масла

Posted 13 сентября 2021, 12:47
Published 13 сентября 2021, 12:47
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
ООО «Маслозавод Нытвенский» не смог оспорить штраф в 100 тыс. рублей, который был назначен по результатам найденных нарушений в масле «Крестьянское». Проверка прошла в марте 2021 года.
Тогда было установлено, что производитель не соблюдал ГОСТ: проба показала, что массовая доля жира составляет 72,3%, однако на маркировке указано 72,5%. Также заявленным показателям не соответствовала массовая доля влаги. 8 сентября 2021 года суд решил в удовлетворении заявленных требований ООО «Маслозавод Нытвенский» отказать.