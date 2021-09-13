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Posted 13 сентября 2021, 06:21

Published 13 сентября 2021, 06:21

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Первый срок и сразу на 7 лет. В Краснокамске осудили молодого наркокурьера

Первый срок и сразу на 7 лет. В Краснокамске осудили молодого наркокурьера

13 сентября 2021, 06:21
Фото: 1MI.
Помимо срока парень получил и штраф в 130 тыс. рублей.

В Краснокамске осудли 27-летнего мужчина за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по пермскому краю, злоумышленник для заработка денег устроился наркокурьером в интернет-магазин, от которого он получил около 500 граммов синтетического средства N-метилэфедрон. Парень расфасовывал наркотики по пакетикам массой от 1 до 4 граммов у себя в квартире.

Осужденный успел оборудовать не мене двух тайников с наркотиками, а оставшуюся часть наркотиков хранил в квартире. В июне его задержали полицейские, когда он пытался спрятать очередную закладку.

В полиции уточняют, что краснокамец официально нигде не работал, ранее к административной или уголовной ответственности его не привлекали. Во время следствия злоумышленник находился под стражей.

Суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам в лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 130 тыс. рублей.

#Происшествия
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