Первый срок и сразу на 7 лет. В Краснокамске осудили молодого наркокурьера

В Краснокамске осудли 27-летнего мужчина за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по пермскому краю, злоумышленник для заработка денег устроился наркокурьером в интернет-магазин, от которого он получил около 500 граммов синтетического средства N-метилэфедрон. Парень расфасовывал наркотики по пакетикам массой от 1 до 4 граммов у себя в квартире.