Снова более 20 смертей. Власти отчитались о ситуации с коронавирусом за сутки

Количество смертей от коронавируса в регионе увеличилось до 4 394 (+23 за сутки). В больницах находятся 3 035 пациентов: 1589 из них — на искусственной вентиляции легких. Всего в регионе свободно 25,9% мест от фактически развернутого коечного фонда. На карантине сейчас находятся 17 160 жителей региона из-за подозрения на COVID-19.