В Перми на этой неделе будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа

Пермяки у цирка смогут привиться вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Ультрик Квадри» (вакцина от гриппа). У «Семьи» и «Планеты» от COVID-19 доступен только «Спутник Лайт», от гриппа — «Ультрикс Квадри». Перед вакцинацией в мобильном пункте проведут врачебный осмотр. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.