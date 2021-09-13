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Posted 13 сентября 2021, 10:56

Published 13 сентября 2021, 10:56

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Перми на этой неделе будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа

В Перми на этой неделе будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа

13 сентября 2021, 10:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
«Спутник V» будет доступен только в пункте вакцинации у цирка.

На этой неделе в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа.

  • Площадь перед цирком, улица Уральская, 112. Время работы: 15 и 16 сентября с 10:00 до 18:00;
  • Торгово-развлекательный комплекс «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж). Время работы: 16 и 17 сентября с 14:00 до 20:00; 18 сентября с 12:00 до 16:00;
  • Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж). 15, 16, 17 сентября с 16:00 до 20:00; 18 и 19 сентября с 12:00 до 18:00.

Пермяки у цирка смогут привиться вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Ультрик Квадри» (вакцина от гриппа). У «Семьи» и «Планеты» от COVID-19 доступен только «Спутник Лайт», от гриппа — «Ультрикс Квадри». Перед вакцинацией в мобильном пункте проведут врачебный осмотр. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

#Общество#Коронавирус в Перми#Коронавирус в прикамье
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