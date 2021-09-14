Будут выдавать одежду и обувь. В России утвердили правила работы вытрезвителей

Posted 14 сентября 2021, 11:16
Published 14 сентября 2021, 11:16
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В России утвердили правила работы вытрезвителей. Приказ об этом подписал Минздрав, Минтруд и МВД. Люди, которые попали в вытрезвители, могут находиться там не более суток. В это время им должны оказывать помощь в естественном отрезвлении, поддержке при передвижении, ориентации в пространстве, а также в санитарной обработке, сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на «Российскую газету».
Сотрудники вытрезвителей будут выдавать временную одежду и обувь. В учреждении также рекомендуется создать медкабинет. Людям с опьянением будут измерять пульс, дыхание и давление.
Людей будут отпускать из вытрезвителей после отрезвления или после личного отказа от нахождения в учреждении. При этом ночью из вытрезвителя людей отправлять нельзя. Если в вытрезвитель поступит несовершеннолетний, человек без документов или с травмами, то об этом сотрудники должны сообщить в полицию.