Будут выдавать одежду и обувь. В России утвердили правила работы вытрезвителей

В России утвердили правила работы вытрезвителей. Приказ об этом подписал Минздрав, Минтруд и МВД. Люди, которые попали в вытрезвители, могут находиться там не более суток. В это время им должны оказывать помощь в естественном отрезвлении, поддержке при передвижении, ориентации в пространстве, а также в санитарной обработке, сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на «Российскую газету».