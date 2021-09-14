Куда жаловаться жителю Прикамья на отсутствие отопление? Совет властей

Posted 14 сентября 2021, 13:38
Published 14 сентября 2021, 13:38
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Отопление в дома Пермского края начали запускать 10 сентября. При этом планировалось, что старт отопительного сезона в домах начнется 15 сентября, но срок перенесли из-за возможных холодов в ближайшие дни, которые обещают синоптики. Отопление появляется в домах поэтапно после включения насосных станций, центральных тепловых пунктов и заполнения теплом магистралей. В среднем запуск систем отопления и начало их оптимальной работы может занимать две-три недели.
Пресс-служба краевого правительства сообщает, что жители региона могут пожаловаться на холодные батареи онлайн через портал «Управляем вместе». Нужно выбрать категорию «Содержание МКД УК» и тему «Отсутствие отопления в квартире в начале отопительного периода». МинЖКХ и благоустройства Пермского края отмечает, что досрочно подавать тепло начали в более половине территорий региона. В Перми тепло запущено в 1 372 жилых домах.