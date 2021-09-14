Куда жаловаться жителю Прикамья на отсутствие отопление? Совет властей

Отопление в дома Пермского края начали запускать 10 сентября. При этом планировалось, что старт отопительного сезона в домах начнется 15 сентября, но срок перенесли из-за возможных холодов в ближайшие дни, которые обещают синоптики. Отопление появляется в домах поэтапно после включения насосных станций, центральных тепловых пунктов и заполнения теплом магистралей. В среднем запуск систем отопления и начало их оптимальной работы может занимать две-три недели.