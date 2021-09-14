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Posted 14 сентября 2021, 13:38

Published 14 сентября 2021, 13:38

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Куда жаловаться жителю Прикамья на отсутствие отопление? Совет властей

Куда жаловаться жителю Прикамья на отсутствие отопление? Совет властей

14 сентября 2021, 13:38
Фото: 1MI.
Отопительный сезон в этом году начался с 10 сентября.

Отопление в дома Пермского края начали запускать 10 сентября. При этом планировалось, что старт отопительного сезона в домах начнется 15 сентября, но срок перенесли из-за возможных холодов в ближайшие дни, которые обещают синоптики. Отопление появляется в домах поэтапно после включения насосных станций, центральных тепловых пунктов и заполнения теплом магистралей. В среднем запуск систем отопления и начало их оптимальной работы может занимать две-три недели.

Пресс-служба краевого правительства сообщает, что жители региона могут пожаловаться на холодные батареи онлайн через портал «Управляем вместе». Нужно выбрать категорию «Содержание МКД УК» и тему «Отсутствие отопления в квартире в начале отопительного периода». МинЖКХ и благоустройства Пермского края отмечает, что досрочно подавать тепло начали в более половине территорий региона. В Перми тепло запущено в 1 372 жилых домах.

#Общество
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