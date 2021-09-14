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Posted 14 сентября 2021, 08:59

Published 14 сентября 2021, 08:59

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

На «Соликамскбумпром» отправили работать осужденных

На «Соликамскбумпром» отправили работать осужденных

14 сентября 2021, 08:59
Фото: 1MI.
Из заработанных средств идет удержание денег в пользу государства по решению суда.

Между АО «Соликамскбумпром» и Исправительным центром №1 (на базе исправительной колонии №1 Соликамска) был заключен договор о трудоустройстве на предприятие осужденных, которым назначили исправительные работы. Сейчас на комбинате трудоустроено не менее 30 человек, пояснили Properm.ru в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

В ГУФСИН отметили, что осуществляют надзор за «рабочими», а в случае нарушения порядка и условий осужденные будут подвергнуты более строгому наказанию. После смены все осужденные обязаны вернуться в исправительный центр.

На предприятии «Соликамскбумпром» не стали отвечать на вопросы Properm.ru о том, по чьей инициативе был подписан договор, как долго будут привлекать к работе осуждённых. Стоит отметить, что недавно прокуратура рассказала о найденных на «Соликамскбумпроме» нарушениях в части безопасности труда.

Исправительные центры ФСИН были созданы в 2017 году и представляют собой общежития с жесткой системой контроля, которая позволяет осужденным в дневное время уходить работать на предприятия. Они были созданы ФСИН для осужденных, отправляемых на принудительные работы.

#Общество
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