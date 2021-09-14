На «Соликамскбумпром» отправили работать осужденных

На предприятии «Соликамскбумпром» не стали отвечать на вопросы Properm.ru о том, по чьей инициативе был подписан договор, как долго будут привлекать к работе осуждённых. Стоит отметить, что недавно прокуратура рассказала о найденных на «Соликамскбумпроме» нарушениях в части безопасности труда.