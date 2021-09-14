«Нет денег — нет шоу»? Эксперты оценили агитационные кампании в Прикамье

«Голосуйте за Ватиуса — за него голосуют все, кто бьёт своих жён!» Этот лозунг древнеримских местных выборов археологи нашли в Помпее, доказав, что черный пиар на выборах жив столько же, сколько сами избирательные кампании. Выборные кампании в России в 90-е и в первое десятилетие 2000-х подтверждали тезис. Они часто одаривали нас яркими слоганами или образами, которые не только фиксировали политическую реальность, но и оставались в памяти. Многие до сих пор помнят предвыборные образы генерала Лебедя, ролики партии «Родина» на грани провокации. Слоганы «Мы за бедных, мы за русских» или «Борис Грызлов грызет козлов» и вовсе «ушли в народ». Однако выборы 2021 года вполне могут войти в историю, как одни из самых спокойных в стране и Прикамье.