«Нет денег — нет шоу»? Эксперты оценили агитационные кампании в Прикамье

Posted 14 сентября 2021, 09:31
Published 14 сентября 2021, 09:31
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
«Голосуйте за Ватиуса — за него голосуют все, кто бьёт своих жён!» Этот лозунг древнеримских местных выборов археологи нашли в Помпее, доказав, что черный пиар на выборах жив столько же, сколько сами избирательные кампании. Выборные кампании в России в 90-е и в первое десятилетие 2000-х подтверждали тезис. Они часто одаривали нас яркими слоганами или образами, которые не только фиксировали политическую реальность, но и оставались в памяти. Многие до сих пор помнят предвыборные образы генерала Лебедя, ролики партии «Родина» на грани провокации. Слоганы «Мы за бедных, мы за русских» или «Борис Грызлов грызет козлов» и вовсе «ушли в народ». Однако выборы 2021 года вполне могут войти в историю, как одни из самых спокойных в стране и Прикамье.
Мы попросили экспертов оценить утверждение о нынешней выборной кампании как о скучной и тихой за последнее десятилетие, назвать самые яркие агитационные кампании Прикамья и запоминающиеся слоганы. Наши эксперты с разных позиций смотрят на выборы, поэтому и оценки мы видим разные.
По мнению политконсультанта Алексея Чусовитина нынешние выборы никак нельзя назвать скучными и тихими. Отметим, что господин Чусовитин принимает активное участие в избирательной кампании и его точка зрения — взгляд изнутри. «Кампания очень конкурентная и непредсказуемая — считает эксперт. — Даже сейчас непонятно, сколько партий пройдет в Государственную Думу, в Законодательное собрание Пермского края или в городскую думу Перми».
Похожая точка зрения у политолога Виталия Ковина: «Я бы не назвал эту кампанию скучной и тихой. Так говорят, видимо, имея ввиду отсутствие каких-то межэлитных скандалов и интриг, которые были на прошлых выборах. Но по большому счету, именно такими выборы и должны быть. Это должна быть достаточно спокойная процедура, где встречаются кандидаты и избиратели и никто им в этом не мешает».
Политэксперт и автор телеграм-канала «За выборы» Михаил Майоров оценивает ситуацию по-другому. На взгляд политического журналиста кампания-2021 в сравнении с аналогичной 2016 года выглядит предельно спокойной и корректной. Причина — в изменении политической ситуации в Прикамье и количестве ресурсов, которые сегодня вкладывают в выборы.
«Главная причина — у большинства региональных отделений партий нет таких финансовых и человеческих ресурсов, как пять лет назад. Тогда для местных групп влияния выборы стали финальным аккордом их борьбы с губернатором Виктором Басаргиным. У него истекал срок полномочий, он был, по сути, хромой уткой, и избирательные кампании 2016 года в полной мере показали каким был градус противостояния. Региональных конфликтов такого уровня сейчас нет, поэтому ресурсы в выборы не закачиваются. А как известно, нет денег — нет шоу».
Политолог, член краевого избиркома Алексей Копысов отсутствие скандальности считает показателем правильности и нормальности избирательной кампании с точки зрения соблюдения закона и правовых процедур.
В 2021 году агитационных шедевров судя по всему мы уже не дождемся. Михаил Майоров замечает, что дело в первую очередь в федеральных стандартах.
Михаил Майоров: