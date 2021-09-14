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Posted 14 сентября 2021, 09:31

Published 14 сентября 2021, 09:31

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

«Нет денег — нет шоу»? Эксперты оценили агитационные кампании в Прикамье

«Нет денег — нет шоу»? Эксперты оценили агитационные кампании в Прикамье

14 сентября 2021, 09:31
Фото: Properm.ru.
Главным впечатлением от выборной кампании 2021 в Прикамье до середины августа было некоторое ощущение несвежести. Мало новых лиц, практически не было свежих идей, слоганы и программные заявления как будто скопировали из программ 10-летней давности. Последние недели несколько поправили картину. Партии и кандидаты вложились в последний рывок. Борьба из соцсетей переместилась на «землю». Журналист Properm.ru Олег Русских попросил экспертов проанализировать агитационные усилия кандидатов и партий.

«Голосуйте за Ватиуса — за него голосуют все, кто бьёт своих жён!» Этот лозунг древнеримских местных выборов археологи нашли в Помпее, доказав, что черный пиар на выборах жив столько же, сколько сами избирательные кампании. Выборные кампании в России в 90-е и в первое десятилетие 2000-х подтверждали тезис. Они часто одаривали нас яркими слоганами или образами, которые не только фиксировали политическую реальность, но и оставались в памяти. Многие до сих пор помнят предвыборные образы генерала Лебедя, ролики партии «Родина» на грани провокации. Слоганы «Мы за бедных, мы за русских» или «Борис Грызлов грызет козлов» и вовсе «ушли в народ». Однако выборы 2021 года вполне могут войти в историю, как одни из самых спокойных в стране и Прикамье.

Мы попросили экспертов оценить утверждение о нынешней выборной кампании как о скучной и тихой за последнее десятилетие, назвать самые яркие агитационные кампании Прикамья и запоминающиеся слоганы. Наши эксперты с разных позиций смотрят на выборы, поэтому и оценки мы видим разные.

«Скучно, формально», но с большой тщательностью»

По мнению политконсультанта Алексея Чусовитина нынешние выборы никак нельзя назвать скучными и тихими. Отметим, что господин Чусовитин принимает активное участие в избирательной кампании и его точка зрения — взгляд изнутри. «Кампания очень конкурентная и непредсказуемая — считает эксперт. — Даже сейчас непонятно, сколько партий пройдет в Государственную Думу, в Законодательное собрание Пермского края или в городскую думу Перми».

Похожая точка зрения у политолога Виталия Ковина: «Я бы не назвал эту кампанию скучной и тихой. Так говорят, видимо, имея ввиду отсутствие каких-то межэлитных скандалов и интриг, которые были на прошлых выборах. Но по большому счету, именно такими выборы и должны быть. Это должна быть достаточно спокойная процедура, где встречаются кандидаты и избиратели и никто им в этом не мешает».

Виталия Ковин: — Настоящая интрига выборов должна быть не в подковерных играх, а в неопределенности результата. А у нас таких игр стало меньше, а конкуренция не сильно выросла. Отсюда и ощущения, что выборы скучные. Особенно такое впечатление создают выборы в ГД и ЗС. А вот на выборах в ПГД ситуация намного более интересная. Тем не менее, скандалы у нас все равно были, только их масштаб был несколько меньше…

Политэксперт и автор телеграм-канала «За выборы» Михаил Майоров оценивает ситуацию по-другому. На взгляд политического журналиста кампания-2021 в сравнении с аналогичной 2016 года выглядит предельно спокойной и корректной. Причина — в изменении политической ситуации в Прикамье и количестве ресурсов, которые сегодня вкладывают в выборы.

«Главная причина — у большинства региональных отделений партий нет таких финансовых и человеческих ресурсов, как пять лет назад. Тогда для местных групп влияния выборы стали финальным аккордом их борьбы с губернатором Виктором Басаргиным. У него истекал срок полномочий, он был, по сути, хромой уткой, и избирательные кампании 2016 года в полной мере показали каким был градус противостояния. Региональных конфликтов такого уровня сейчас нет, поэтому ресурсы в выборы не закачиваются. А как известно, нет денег — нет шоу».

Политолог, член краевого избиркома Алексей Копысов отсутствие скандальности считает показателем правильности и нормальности избирательной кампании с точки зрения соблюдения закона и правовых процедур.

Алексей Копысов: — Я смотрю на любую кампанию прежде всего изнутри избиркома. «Скучная», не скандальная история — значит все прошло штатно, законно, без истерик и озлобления. Хорошо же. Другая составляющая яркости — работа партийных штабов. Партии и кандидаты, котором нужно было собирать подписи, в основном правильно подошли к процессу — то есть «скучно, формально», но с большой тщательностью

Стандарты задают федералы

В 2021 году агитационных шедевров судя по всему мы уже не дождемся. Михаил Майоров замечает, что дело в первую очередь в федеральных стандартах.

Михаил Майоров:

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