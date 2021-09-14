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Posted 14 сентября 2021, 03:17

Published 14 сентября 2021, 03:17

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пермячка с мужем создали банду аферистов для обмана пенсионеров. Схема

Пермячка с мужем создали банду аферистов для обмана пенсионеров. Схема

14 сентября 2021, 03:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Кругом обман
На протяжении 2011-2013 годов они похитили у пенсионеров более 19 млн рублей.

Свердловский районный суд вынес приговор 48-летней местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве. Женщина с супругом была организатором преступной группы аферистов. Три десятка человек, под ее руководством, обманули свыше тысячи пенсионеров на территории Прикамья, Удмуртии и Свердловской области.

Мошенники обманывали пенсионеров, навязывая физиотерапевтические аппараты по цене в 10 раз дороже себестоимости. Офис злоумышленников брали штурмом бойцы спецназа. Сами организаторы скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск, к их поискам подключился Интерпол. В 2018 году аферистку задержали на железнодорожном вокзале в Кишиневе. По запросу Интерпола женщину выдали российским правоохранителям. Ее супруга задержали и экстрадировали в Россию летом этого года. Обвинение ему пока не предъявлено.

Суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей 4 с половиной года в колонии общего режима. Остальные участники группы были приговорены к различным срокам лишения свободы в 2018 году.

#Происшествия#Кругом обман
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