Пермячка с мужем создали банду аферистов для обмана пенсионеров. Схема

Мошенники обманывали пенсионеров, навязывая физиотерапевтические аппараты по цене в 10 раз дороже себестоимости. Офис злоумышленников брали штурмом бойцы спецназа. Сами организаторы скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск, к их поискам подключился Интерпол. В 2018 году аферистку задержали на железнодорожном вокзале в Кишиневе. По запросу Интерпола женщину выдали российским правоохранителям. Ее супруга задержали и экстрадировали в Россию летом этого года. Обвинение ему пока не предъявлено.