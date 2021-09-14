Пермячка с мужем создали банду аферистов для обмана пенсионеров. Схема

Posted 14 сентября 2021, 03:17
Published 14 сентября 2021, 03:17
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Свердловский районный суд вынес приговор 48-летней местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве. Женщина с супругом была организатором преступной группы аферистов. Три десятка человек, под ее руководством, обманули свыше тысячи пенсионеров на территории Прикамья, Удмуртии и Свердловской области.
Мошенники обманывали пенсионеров, навязывая физиотерапевтические аппараты по цене в 10 раз дороже себестоимости. Офис злоумышленников брали штурмом бойцы спецназа. Сами организаторы скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск, к их поискам подключился Интерпол. В 2018 году аферистку задержали на железнодорожном вокзале в Кишиневе. По запросу Интерпола женщину выдали российским правоохранителям. Ее супруга задержали и экстрадировали в Россию летом этого года. Обвинение ему пока не предъявлено.
Суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей 4 с половиной года в колонии общего режима. Остальные участники группы были приговорены к различным срокам лишения свободы в 2018 году.