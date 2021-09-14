С 16 сентября в Мотовилихе запустят трамваи по Уральской

Posted 14 сентября 2021, 05:44
Published 14 сентября 2021, 05:44
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
С 16 сентября на участке от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, включая разворотное кольцо «Висим» возобновится движение трамваев. К своим прежним маршрутам вернутся трамваи №4 «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим», №8 «АО «Инкар» – микрорайон Висим» и №11 «Школа №107 – микрорайон Висим».
В ходе капремонта выполнено устройство защиты сетей связи, переустройство газопровода. На всём протяжении улицы обновлена дорожная одежда трамвайных путей, пересечения и примыкания, заменена контактная сеть, все старые растяжки демонтированы, установлены новые опоры, переустроены сети наружного освещения, установлены два новых светофорных объекта с автоматизированной системой управления дорожным движением.
Также будут установлены ограждения на остановочных площадках и остановочные павильоны. Затем до ноября подрядчик завершит оставшиеся работы по устройству внутреннего кольца для отстоя трамваев, а также выполнит благоустройство.