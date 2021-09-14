Сколько денег не хватает медицине и чего ждать пациентам? Эксперты дали свою оценку

Posted 14 сентября 2021, 11:06
Published 14 сентября 2021, 11:06
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В первом полугодии 2021 года регионы России заработали и получили больше средств, чем в докризисном 2019 году, сообщил недавно премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с успехами регионов растут и расходы властей на важнейшие сферы жизни. Например, на транспорт (на 41,6%), ЖКХ (13,8%), на образование (14,3%), охрану семьи и детства профинансировали на 59,8% лучше, физкультуру и спорт — на 12,6%. Однако хуже ситуация обстоит со здравоохранением.
«Новые Известия» вместе с экспертами выяснили, какие регионы в большей степени пострадали от посткризисной экономии, а какие, наоборот, смогли поддержать прошлогодние темпы развития медицины. Для анализа были использованы данные о расходах бюджетов субъектов РФ за период январь-июль 2021 года и аналогичного периода 2020 года.
Один из первых и главных выводов, к которому пришли журналисты, это снижение расходов на медицину более чем на 25% в 21 регионе. Подобная ситуация не критична, отмечает директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Николай Авксентьев, поскольку сейчас действует эффект высокой базы. «Прошлый год — это ковидная история. Тогда был большой непрогнозируемый рост расходов. Текущее уменьшение — это возврат к ранее взятым трендам. Просто 2020 год стоит рассматривать как нечто выдающееся», — предлагает Авксентьев.
Однако возврат к прежним трендам смотрелся бы объективнее, если бы мы не говорили о третьей, четвертой и последующих волнах коронавируса. Президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский обращает внимание, что стоит смотреть консолидированные расходы, а не только расходы региональных бюджетов: «Финансирование идёт и от федерального бюджета, и от ФОМС. К тому же не первый год идут разговоры о переходе на одноканальную систему финансирования. И постепенно этот процесс движется».
Если говорит в цифрах, то за 7 месяцев 2020 года на медицину было выделено 766,3 млрд рублей, а в текущем году — 746 млрд рублей. «По разделу «Здравоохранение» зафиксировано снижение на 14,1% из-за уменьшения объемов медпомощи после введения ограничений, связанных с COVID-19» — говорится в оперативном мониторинге Счётной палаты. При этом Фонд обязательного медицинского страхования увеличил расходы на 185 млрд рублей .
Стоит понимать, что дефицит средств приводит к реальной угрозе людям. Например, деньги на закупку лекарств для больных ВИЧ в 2021 году уже закончились. Чтобы более 60 тыс. человек получили терапию в полном объёме, будут использованы деньги запланированные на 2022 год, а это значит в следующем году дефицит может быть ещё больше. И не стоит забывать, что урезали финансирование не во всех регионах одинаково.
Цифры показывают, что такие регионы как Смоленская область и Северная Осетия сильнее других сокращают финансирование. А наиболее щедрые регионы — Камчатка, Тюменская область и Чукотка. По мнению проректора Высшей школы организации и управления здравоохранением Николая Прохоренко, многие регионы сами создали для себя проблемы и теперь вынуждены их расхлебывать.
«Если дефицит СИЗ и аппаратов ИВЛ был свойственен всему миру, то всё остальное — это всё наше рукотворное, сделанное в годы оптимизации, когда решили, что в основе должна лежать не потребность в помощи, а деньги, которые есть в бюджете. Получилось, как в поговорке «сколько денег — столько песен». Сейчас больницы сталкиваются с недостатком, например, кислородных концентраторов. У каждой больницы во дворе должна стоять кислородная станция, а в помещениях быть портативные концентраторы», — говорит Пархоменко добавляя, что система здравоохранения в последние два десятилетия недофинансирована примерно в 2 раза.
Это приводит к тому, что регионы вынуждены выбирать: лечить больных ковидом, или лечить всех остальных. В Смоленске две больницы отказались от приёма больных ковидом. В Северной Осетии из-за нехватки кислорода погибли девять пациентов. В Архангельской области с 4 утра приходится занимать очередь, чтобы получить талончик на приём к врачу.
Но вернемся к доходам регионов. Дело в том, что эксперты говорят, что основные расходы предстоит понести регионам во второй половине года, и тогда общий дефицит может оказаться на отметке в 1,2 трлн рублей. В таких условиях не все взятые системой здравоохранения обязательства будут выполнены в полном объеме. Люди все больше будут обращаться к частной практике. «Частные начинают оказывать услуги по ОМС, а государственные клиники — платные услуги. Грань между платной и бесплатной медициной размывается. В результате 48% всех расходов на здравоохранение принимают на себя сами пациенты, оплачивая услуги и покупая лекарства. Ни в одной развитой стране нет такой высокой доли персональных расходов», - говорит Александр Саверский.
«В среднем население из своего кармана оплачивает порядка 20% от всех расходов на здравоохранение. В Швейцарии, Германии, Швеции, Франции — от 2% до 6%. У нас люди самостоятельно оплачивают более 40% всех расходов. Государство должно увеличить собственные расходы в 2 раза и направить эти деньги в первую очередь на лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях, и на повышение зарплат не только врачей, но и вех работников отрасли, включая айтишников, бухгалтеров и других», — предлагает Николай Прохоренко.
Подобные проблемы наталкивают на размышления о необходимости контроля «сверху» для отстающих регионов. Но у Минздрава нет подобных полномочий, а эксперты все же считают, что необходимо оставить за губернаторами персональную ответственность. В итоге все «молодцы» — и региональные власти, которые распределяют деньги на любые проекты, кроме здравоохранения, и федеральные, которые только говорят о финансовых успехах, но денег не дают. Ну а пока здоровье людей не станет национальным приоритетом, люди так и будут вынуждены или заниматься сомнительным самолечением, и отдавать последние деньги больницам и врачам.