Сколько денег не хватает медицине и чего ждать пациентам? Эксперты дали свою оценку

Но вернемся к доходам регионов. Дело в том, что эксперты говорят, что основные расходы предстоит понести регионам во второй половине года, и тогда общий дефицит может оказаться на отметке в 1,2 трлн рублей. В таких условиях не все взятые системой здравоохранения обязательства будут выполнены в полном объеме. Люди все больше будут обращаться к частной практике. «Частные начинают оказывать услуги по ОМС, а государственные клиники — платные услуги. Грань между платной и бесплатной медициной размывается. В результате 48% всех расходов на здравоохранение принимают на себя сами пациенты, оплачивая услуги и покупая лекарства. Ни в одной развитой стране нет такой высокой доли персональных расходов», - говорит Александр Саверский.