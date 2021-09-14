Суд не нашел свидетельств о проведении работ по берегоукреплению в Усть-Качке

Posted 14 сентября 2021, 12:35
Published 14 сентября 2021, 12:35
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Сегодня, 14 сентября, в Ленинском районном суде продолжилось рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывшего руководителя УКС Пермского края Дмитрия Левинского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке. Ущерб бюджету от действий чиновника составил более 52 млн рублей. Левинский и его адвокат Андрей Титовец в процессе заявляют о том, что преступление можно квалифицировать как халатность.
От комментариев журналисту Properm.ru Левинский и его представители в суде отказались без объяснения причин.
Сегодня гособвинитель Оксана Костевич огласила материалы уголовного дела, в том числе — объяснительные, данные Левинским при проверке исполнения заключенного УКС контракта на берегоукрепление в Усть-Качке. Экс-чиновник, например, сообщал, что стоимость работ необходимо увеличить, поскольку изначально не закладывалась необходимость гидроизоляции железобетонных конструкций. Также Левинский писал в объяснительной для управления федерального казначейства, что подрядчик, ООО «Сириус» из Москвы обязуется устранить разрушения уже выполенных работ. Так, установленная лестница берегоукрепления разрушилась, поскольку устанавливалась в мерзлый грунт.
Контракт на берегоукрепление в Усть-Качке на сумму 237 млн рублей УКС заключил в 2017 году с компанией «Сириус» из Москвы. Работы должны были завершить в 2020 году, но подрядчик только разрыл котлован и остановил работы. Тем не менее, несуществующие работы были приняты УКС за подписью Левинского и оплачены. Всего по госконтракту компании было фактически оплачено 174,4 млн рублей. В результате, компания не исполнила свои обязательства по контракту в соответствии с установленным графиком работ.
10 сентября арбитражный суд взыскал с компании «Сириус» в пользу УКС Пермского края 38 млн рублей неосновательного обогащения — деньги, переплаченные по контракту на берегоукрепление в Усть-Качке. Претензии по возмещению ущерба по оплаченным за счет
бюджетных средств и фактически отсутствующим результатам работ УКС насправил подрядчику в марте 2020 года. «Сириус» не смог предоставить в суд доказательств выполнения работ по берегоукреплению.
Следствие считает, что Дмитрий Левинский знал, что подрядчик не завершил работы, но, несмотря на это, принял часть работ на объекте и подписал соответствующие документы. По мнению следствия, злоупотребление, служебное рвение и корыстный интерес Левинского заключались в том, что он был заинтересован в хороших показателях работы УКС, в том числе — исполнении бюджета. Если управление вовремя заключало и оплачивало контракты, то руководители получали премии от 60% до 100% от должностного оклада. Согласно опубликованным деклараций за 2017–2018 годы, ежемесячный доход Левинского от работы в УКС превышал 200 тыс. рублей.