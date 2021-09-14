Суд не нашел свидетельств о проведении работ по берегоукреплению в Усть-Качке

Контракт на берегоукрепление в Усть-Качке на сумму 237 млн рублей УКС заключил в 2017 году с компанией «Сириус» из Москвы. Работы должны были завершить в 2020 году, но подрядчик только разрыл котлован и остановил работы. Тем не менее, несуществующие работы были приняты УКС за подписью Левинского и оплачены. Всего по госконтракту компании было фактически оплачено 174,4 млн рублей. В результате, компания не исполнила свои обязательства по контракту в соответствии с установленным графиком работ.