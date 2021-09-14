«Т Плюс» подключила к теплу 90% социальных объектов в Перми

«Процесс подключения социальной сферы в Перми практически завершен. Результат во многом зависит от того, как к зиме подготовлены внутренние системы объектов. Сейчас мы отрабатываем точечные сигналы на местах и помогаем включиться всем потребителям бюджетной сферы», — отмечает технический директор — главный инженер «Пермских тепловых сетей» ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.