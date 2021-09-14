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Posted 14 сентября 2021, 07:33

Published 14 сентября 2021, 07:33

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

«Т Плюс» подключила к теплу 90% социальных объектов в Перми

«Т Плюс» подключила к теплу 90% социальных объектов в Перми

14 сентября 2021, 07:33
Фото: 1MI.
Отопительный сезон в Перми начался 7 сентября.

Специалисты предприятия «Пермские тепловые сети» и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» подали отопление в 90% социально-культурных объектов города Перми. В настоящее время к теплу подключено 545 таких потребителей, а также часть жилых домов.

В настоящее время в краевой столице к отоплению подключены 229 детских садов, 141 школа, 175 больниц и поликлиник. Процесс запуска контролируется администрацией Перми. Городской мэрией поставлена задача обеспечить комфортные условия в социально значимых объектах.

«Процесс подключения социальной сферы в Перми практически завершен. Результат во многом зависит от того, как к зиме подготовлены внутренние системы объектов. Сейчас мы отрабатываем точечные сигналы на местах и помогаем включиться всем потребителям бюджетной сферы», — отмечает технический директор — главный инженер «Пермских тепловых сетей» ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

Также тепло подано уже в 2 427 многоквартирных домов, что составляет 48% от общего числа. Всего «Т Плюс» постепенно подключит к теплу 4 438 жилых домов краевой столицы. В случае отсутствия отопления жителям необходимо обращаться в УК/ТСЖ.

Отопительный сезон в Перми стартовал с 7 сентября. Постановление № 520 подписал глава города Алексей Дёмкин. С этой даты ведется поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы, с 10 сентября УК и ТСЖ рекомендовано подавать заявки на подключение жилого фонда.

Запуск тепла производится постепенно, с подключением «тепловых веток» в разных районах города. Теплоноситель подается поэтапно с учетом перевода тепломагистралей и распределительных сетей, центральных теплопунктов и котельных в зимние режимы. В ходе этой работы проводится дополнительная регулировка тепловых режимов.

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