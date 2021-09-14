В девять районов Пермского края закупят новую медтехнику

В краевую столицу будет поставлено четыре ультразвуковых аппарата для городской поликлиники № 7 города Перми. Главврач медучреждения Юлия Шеина отметила, что оборудование будет использоваться не только в поликлинике но и в женской консультации (для осмотра беременных и проведения диагностики. «А в поликлиниках мы сможем быстрее и качественнее проводить ежегодную диспансеризацию населения. Ускорение в проведении данных диагностик поможет не только сократить время ожидания приема для наших пациентов, но и облегчит работу сотрудников поликлиники, что не может не радовать», — прокомментировала Юлия Шеина.