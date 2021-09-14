В девять районов Пермского края закупят новую медтехнику

Posted 14 сентября 2021, 09:33
Published 14 сентября 2021, 09:33
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Власти Пермского края намерены купить новое оборудование для лечебных учреждений края. Общая цена контрактов составила порядка 113,9 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края», а также по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Новая техника будет поставлена в городские больницы и поликлиники Кунгура, Соликамска, Березников, Краснокамска, Перми, Горнозаводска, Осы, Чусовского и Чайковского городских округов. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, оборудованием важно укомплектовывать не только крупные медучреждения Перми, но и районные больницы, чтобы везде были высокие стандарты медицинской помощи населению.
В краевую столицу будет поставлено четыре ультразвуковых аппарата для городской поликлиники № 7 города Перми. Главврач медучреждения Юлия Шеина отметила, что оборудование будет использоваться не только в поликлинике но и в женской консультации (для осмотра беременных и проведения диагностики. «А в поликлиниках мы сможем быстрее и качественнее проводить ежегодную диспансеризацию населения. Ускорение в проведении данных диагностик поможет не только сократить время ожидания приема для наших пациентов, но и облегчит работу сотрудников поликлиники, что не может не радовать», — прокомментировала Юлия Шеина.
Кроме того, будет закуплена техника для реабилитации пациентов, перенесших инсульты и черепно-мозговые травмы, а также заболевания центральной нервной системы. Тренажеры эффективно восстанавливают утраченные двигательные функции у пациентов.
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