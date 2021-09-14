В Перми 37-летний мужчина развращал малолетнюю дочь своей сожительницы

Известно как минимум о четырех эпизодах, когда мужчина приставал к несовершеннолетней дочери своей сожительницы. О произошедшем девочка рассказала подругам, а те в свою очередь своим родителям, после чего о случившемся узнала мать потерпевшей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу