В Перми 37-летний мужчина развращал малолетнюю дочь своей сожительницы

Posted 14 сентября 2021, 04:27
Published 14 сентября 2021, 04:27
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Индустриальном районе завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания, обвиняемого в развратных действиях в отношении девочки.
Известно как минимум о четырех эпизодах, когда мужчина приставал к несовершеннолетней дочери своей сожительницы. О произошедшем девочка рассказала подругам, а те в свою очередь своим родителям, после чего о случившемся узнала мать потерпевшей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу