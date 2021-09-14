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Posted 14 сентября 2021, 04:27

Published 14 сентября 2021, 04:27

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Перми 37-летний мужчина развращал малолетнюю дочь своей сожительницы

В Перми 37-летний мужчина развращал малолетнюю дочь своей сожительницы

14 сентября 2021, 04:27
Фото: 1MI.
Девочка смогла пожаловаться подругам, которые рассказали родителям.

В Индустриальном районе завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания, обвиняемого в развратных действиях в отношении девочки.

Известно как минимум о четырех эпизодах, когда мужчина приставал к несовершеннолетней дочери своей сожительницы. О произошедшем девочка рассказала подругам, а те в свою очередь своим родителям, после чего о случившемся узнала мать потерпевшей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

#Происшествия
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