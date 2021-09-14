Жителя Прикамья отправили в колонию строгого режима за кражу створку ворот из гаража

Posted 14 сентября 2021, 06:48
Published 14 сентября 2021, 06:48
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Очере осудили 29-летнего мужчину за кражу створку металлических ворот из гаража. О преступлении сообщили в июне собственники гаражного кооператива. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, полицейским удалось найти мужчину. Он объяснил, что проник в гараж через проем в стене и похитил металлические изделия. Похищенное имущество он вывез на мотоблоке приятеля и сдал в местный пункт приема металлолома.
Мужчина уже ранее был судим за к уголовной ответственности за похожее преступление. На этот раз суд приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима.