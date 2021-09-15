Глава МКУ «Пермблагоустройство» Евгений Масалев ушёл в отставку

Posted 15 сентября 2021, 08:26
Published 15 сентября 2021, 08:26
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Руководитель МКУ «Пермблагоустройство» Евгений Масалев уволился из ведомства спустя девять лет работы. Исполняющим обязанности директора назначен Александр Косов, ранее занимавший пост его заместителя.
Ранее из МКУ «Пермблагоустройство» ушел главный инженер предприятия Матвей Чувашов, который перешел на работу в краевую «Дирекцию дорожных концессий». Отметим, что в начале июля 2021 года департамент дорог и благоустройства возглавил новый руководитель Дмитрий Галиханов.