Глава МКУ «Пермблагоустройство» Евгений Масалев ушёл в отставку

Ранее из МКУ «Пермблагоустройство» ушел главный инженер предприятия Матвей Чувашов, который перешел на работу в краевую «Дирекцию дорожных концессий». Отметим, что в начале июля 2021 года департамент дорог и благоустройства возглавил новый руководитель Дмитрий Галиханов.