МЧС предупреждает об очень сильных дождях в Пермском крае

15 и 16 сентября в Пермском крае ожидается очень сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Спасатели рекомендуют при обильных осадках воздержаться от поездок по городу. Если вы все-таки оказались за рулем, то не пытайтесь переехать подтопленные участки.