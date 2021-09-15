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Posted 15 сентября 2021, 09:48

Published 15 сентября 2021, 09:48

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

МЧС предупреждает об очень сильных дождях в Пермском крае

МЧС предупреждает об очень сильных дождях в Пермском крае

15 сентября 2021, 09:48
Фото: 1MI.
Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей региона сегодня и завтра.

15 и 16 сентября в Пермском крае ожидается очень сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Спасатели рекомендуют при обильных осадках воздержаться от поездок по городу. Если вы все-таки оказались за рулем, то не пытайтесь переехать подтопленные участки.

При нахождении на улице во время ливня не стоит спускаться в подземные переходы и другие углубленные помещения. О происшествиях можно сообщить по номеру 101.

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