МЧС предупреждает об очень сильных дождях в Пермском крае

Posted 15 сентября 2021, 09:48
Published 15 сентября 2021, 09:48
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
15 и 16 сентября в Пермском крае ожидается очень сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Спасатели рекомендуют при обильных осадках воздержаться от поездок по городу. Если вы все-таки оказались за рулем, то не пытайтесь переехать подтопленные участки.
При нахождении на улице во время ливня не стоит спускаться в подземные переходы и другие углубленные помещения. О происшествиях можно сообщить по номеру 101.