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Posted 15 сентября 2021, 08:12

Published 15 сентября 2021, 08:12

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Нашел тайник в морозилке. Жителя Прикамья будут судить за кражу денег у 83-летнего пенсионера

Нашел тайник в морозилке. Жителя Прикамья будут судить за кражу денег у 83-летнего пенсионера

15 сентября 2021, 08:12
Фото: 1MI.
Мужчина украл деньги из дома пенсионера, когда потерпевший был в больнице.

В Уинском округе полицейские предъявили обвинение 43-летнему мужчине в краже с незаконным проникновением в жилище. О преступлении еще в мае сообщил 83-летний пенсионер — у него украли 55 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, потерпевший во время того, как у него украли деньги, лежал в больнице, а за домом присматривал сосед, который увидел открытые двери в огород. Пенсионер попросил соседа проверить дом. Оказалось, что морозильная камера не была заперта, а именно там потерпевший и хранил деньги.

Полицейские нашли злоумышленника и выяснили, что он знал о пустующем доме, а от общей знакомой имел представление о том, где хранятся деньги. В ближайшее время за преступление его будут судить.

#Происшествия
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