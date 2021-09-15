Нашел тайник в морозилке. Жителя Прикамья будут судить за кражу денег у 83-летнего пенсионера

Posted 15 сентября 2021, 08:12
Published 15 сентября 2021, 08:12
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Уинском округе полицейские предъявили обвинение 43-летнему мужчине в краже с незаконным проникновением в жилище. О преступлении еще в мае сообщил 83-летний пенсионер — у него украли 55 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, потерпевший во время того, как у него украли деньги, лежал в больнице, а за домом присматривал сосед, который увидел открытые двери в огород. Пенсионер попросил соседа проверить дом. Оказалось, что морозильная камера не была заперта, а именно там потерпевший и хранил деньги.
Полицейские нашли злоумышленника и выяснили, что он знал о пустующем доме, а от общей знакомой имел представление о том, где хранятся деньги. В ближайшее время за преступление его будут судить.