Нашел тайник в морозилке. Жителя Прикамья будут судить за кражу денег у 83-летнего пенсионера

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, потерпевший во время того, как у него украли деньги, лежал в больнице, а за домом присматривал сосед, который увидел открытые двери в огород. Пенсионер попросил соседа проверить дом. Оказалось, что морозильная камера не была заперта, а именно там потерпевший и хранил деньги.