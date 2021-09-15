Пермяк попался на взятке сотруднику ДПС

Все произошло 8 июня, когда инспекторы остановили «КАМАЗ», находившийся под управлением осужденного. В ходе проверки были найдены многочисленные нарушения. Уже в машине ДПС мужчина решился откупиться и положил под «ручник» 500 рублей, чтобы на него не составляли протокол, но взятку сотрудники ДПС не взяли.