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Posted 15 сентября 2021, 03:36

Published 15 сентября 2021, 03:36

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пермяк попался на взятке сотруднику ДПС

Пермяк попался на взятке сотруднику ДПС

15 сентября 2021, 03:36
Фото: Properm.ru.
Мужчина отделался штрафом в 20 тыс. рублей.

В Индустриальном районе вынесли приговор местному 56-летнему жителю. Он признан виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам ДПС, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

Все произошло 8 июня, когда инспекторы остановили «КАМАЗ», находившийся под управлением осужденного. В ходе проверки были найдены многочисленные нарушения. Уже в машине ДПС мужчина решился откупиться и положил под «ручник» 500 рублей, чтобы на него не составляли протокол, но взятку сотрудники ДПС не взяли.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

#Происшествия
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