Проект реконструкции путепровода на Монастырской должен быть готов до конца 2022 года

Posted 15 сентября 2021, 07:20
Published 15 сентября 2021, 07:20
Modified 23 октября 2023, 05:12
Updated 23 октября 2023, 05:12
Власти выбрали компанию, которая будет за 33,2 млн заниматься проектно-изыскательскими работами по реконструкции путепровода на улице Монастырской. Госконтракт получила пермская компания АО «Нью Граунд», которая стала единственным участником.
Победитель конкурса должен провести изучить геодезическую, геологическую и экологическую обстановку на территории объекта. Представить документы по проекту нужно до 26 ноября 2022 года. После этого она уйдет на экспертизу и согласование с госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Путепровод на улице Монастырской считается памятником федерального значения. В 1999 году его признали аварийным. В 2020 году власти укрепили объект и пустили по нему большие автобусы, а также увеличили грузоподъемность путепровода до 20 тонн.
Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», в этом году компания больше не участвовала в госзакупках. В прошлом году АО «Нью Граунд» расторгло контракт с властями по соглашению сторон на выполнение аварийно-восстановительных работ в доме на улице Куйбышева, 86, где в 2013 году появились трещины в одном из подъездов. Компания работала на объекте с конца 2018 года и провела работ на 81 млн рублей, оставшиеся работы на 1,1 млн рублей не были выполнены и оплачены. С мая 2021 года капремонтом объекта занимается ООО «ПК-ГЛОБУСС» за 37,5 млн рублей, которое должно закончить работы до начала апреля 2022 года.