Проект реконструкции путепровода на Монастырской должен быть готов до конца 2022 года

Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», в этом году компания больше не участвовала в госзакупках. В прошлом году АО «Нью Граунд» расторгло контракт с властями по соглашению сторон на выполнение аварийно-восстановительных работ в доме на улице Куйбышева, 86, где в 2013 году появились трещины в одном из подъездов. Компания работала на объекте с конца 2018 года и провела работ на 81 млн рублей, оставшиеся работы на 1,1 млн рублей не были выполнены и оплачены. С мая 2021 года капремонтом объекта занимается ООО «ПК-ГЛОБУСС» за 37,5 млн рублей, которое должно закончить работы до начала апреля 2022 года.