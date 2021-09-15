properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября 2021, 07:20

Published 15 сентября 2021, 07:20

Modified 23 октября 2023, 05:12

Updated 23 октября 2023, 05:12

Проект реконструкции путепровода на Монастырской должен быть готов до конца 2022 года

Проект реконструкции путепровода на Монастырской должен быть готов до конца 2022 года

15 сентября 2021, 07:20
Фото: Пресс-служба администрации Перми.
Проект должна подготовить пермская компания за 33,2 млн рублей.

Власти выбрали компанию, которая будет за 33,2 млн заниматься проектно-изыскательскими работами по реконструкции путепровода на улице Монастырской. Госконтракт получила пермская компания АО «Нью Граунд», которая стала единственным участником.

Победитель конкурса должен провести изучить геодезическую, геологическую и экологическую обстановку на территории объекта. Представить документы по проекту нужно до 26 ноября 2022 года. После этого она уйдет на экспертизу и согласование с госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Путепровод на улице Монастырской считается памятником федерального значения. В 1999 году его признали аварийным. В 2020 году власти укрепили объект и пустили по нему большие автобусы, а также увеличили грузоподъемность путепровода до 20 тонн.

Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», в этом году компания больше не участвовала в госзакупках. В прошлом году АО «Нью Граунд» расторгло контракт с властями по соглашению сторон на выполнение аварийно-восстановительных работ в доме на улице Куйбышева, 86, где в 2013 году появились трещины в одном из подъездов. Компания работала на объекте с конца 2018 года и провела работ на 81 млн рублей, оставшиеся работы на 1,1 млн рублей не были выполнены и оплачены. С мая 2021 года капремонтом объекта занимается ООО «ПК-ГЛОБУСС» за 37,5 млн рублей, которое должно закончить работы до начала апреля 2022 года.

Главная новость по теме
Культура в конце тоннеля: путепровод на Перми-I укрепляли без экспертизы по охране памятников
#Авто
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика