Путин отметил важность совместной работы партий и правительства

Posted 15 сентября 2021, 07:03
Published 15 сентября 2021, 07:03
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В ходе совещания с правительством и представителями партии президент России Владимир Путин отметил важность решений по социальным вопросам.
Президент сообщил, что депутаты партии предложили расселить граждан из аварийного жилья, отремонтировать учебные заведения, газифицировать жилые дома. Также они стали инициаторами по развитию инфраструктуры во многих регионах России, по поддержке малого и среднего бизнеса и по содействию занятости. Такие мероприятия требуют больших финансовых затрат, пишет nashgorod.ru.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова также высказалась и отметила, что ЕР занимается вместе с правительством расширением системы поддержки семей с детьми из общего круга вопросов.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что главными изменениями в системе здравоохранения являются реализация программы медицинской реабилитации и привлечение персонала в дальние регионы.
Секретарь генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак говорит, что нужно многое сделать Государственной думе следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом.
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