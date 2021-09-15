Путин отметил важность совместной работы партий и правительства



Президент сообщил, что депутаты партии предложили расселить граждан из аварийного жилья, отремонтировать учебные заведения, газифицировать жилые дома. Также они стали инициаторами по развитию инфраструктуры во многих регионах России, по поддержке малого и среднего бизнеса и по содействию занятости. Такие мероприятия требуют больших финансовых затрат, пишет nashgorod.ru.