Пьяного мужчину обокрал рецидивист из Краснокамска

В июне этого года в полицию обратился местный житель, который рассказал, что пьяным уснул на лавочке. Когда он просунлся обнаружил, что телефона и и обручального кольца у него нет. Вором оказался местный рецидивист, который продал «добычу» на рынке. Теперь его ждет суд.