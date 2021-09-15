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Posted 15 сентября 2021, 04:32

Published 15 сентября 2021, 04:32

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пьяного мужчину обокрал рецидивист из Краснокамска

Пьяного мужчину обокрал рецидивист из Краснокамска

15 сентября 2021, 04:32
Фото: 1MI.
Ущерб потерпевшему составил 12 тыс. рублей.

В Краснокамске будут судить 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В июне этого года в полицию обратился местный житель, который рассказал, что пьяным уснул на лавочке. Когда он просунлся обнаружил, что телефона и и обручального кольца у него нет. Вором оказался местный рецидивист, который продал «добычу» на рынке. Теперь его ждет суд.

#Общество
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