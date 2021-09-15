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Posted 15 сентября 2021, 12:48

Published 15 сентября 2021, 12:48

Modified 24 декабря 2024, 18:39

Updated 24 декабря 2024, 18:39

Сына экс-министра правительства Прикамья признали виновным в коррупции

Сына экс-министра правительства Прикамья признали виновным в коррупции

15 сентября 2021, 12:48
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Гособвинение просило приговорить сотрудника ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю» Виталия Ковтуна к реальному сроку лишения свободы.

Кировский районный суд признал начальника дежурной смены службы пожаротушения федеральной противопожарной службы ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю» Виталия Ковтуна виновным в пособничестве мошенническим действиям при трудоустройстве егеря Владимира Чудинова на службу в подразделение МЧС. Сына экс-министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна приговорили к условному лишению свободы на два года. Гособвинитель Евгений Аликин ходатайствовал о реальном наказании на тот же срок.

Виталий Ковтун занимался оформлением документов, открытием банковских счетов и организацией медицинских осмотров для егеря. Тот был фиктивно оформлен в качестве заместителя руководителя ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю». Часть денег оплачивали Чудинову за услуги по содержанию охотхозяйства, остаток средств мошенники присваивали себе. С марта 2015 года по декабрь 2017 года, по данным следствия, было похищено 793 тыс. рублей.

Суд исключил при вынесении приговора то, что Ковтун-младший занимал должность в противопожарном отряде. Поскольку во время допросов Чудинов рассказал, что он не знал, кем работает помогающий ему мужчина, фактически его действия были признаны помощью отцу. Также защита утверждала, что Виталий Ковтун был не в курсе, что егерь трудоустроен в пожарную часть для вывода денег из бюджета, просто оказал родителю услугу. Сам Ковтун-младший вину в содеянном не признал.

За это же преступление в августе 2020 года были осуждены Андрей Ковтун, егерь Владимир Чудинов и и руководитель «7 отряда Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю» Иван Кожевников. Бывший министр безопасности был задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере в феврале 2019 года. Первоначально уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю вторым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СК и касалось хищения бюджетных средств, выделенных на выплату зарплаты пожарным. 10 августа 2020 года экс-министр территориальной безопасности и бывший замначальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службе Андрей Ковтун был приговорен к лишению свободы условно на 3 года и 8 месяцев с испытательным сроком на 4 года и 6 месяцев. Кроме этого ему назначен штраф в 50 тыс. рублей и принято решение лишить его звания генерал-майор. Егерь Владимир Чудинов получил наказание в виде штрафа в 60 тыс. рублей. Его преступление судом квалифицировано как пособничество при совершении мошенничества.

#Общество#Возле кормушки
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