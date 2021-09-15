Сына экс-министра правительства Прикамья признали виновным в коррупции

За это же преступление в августе 2020 года были осуждены Андрей Ковтун, егерь Владимир Чудинов и и руководитель «7 отряда Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю» Иван Кожевников. Бывший министр безопасности был задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере в феврале 2019 года. Первоначально уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю вторым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СК и касалось хищения бюджетных средств, выделенных на выплату зарплаты пожарным. 10 августа 2020 года экс-министр территориальной безопасности и бывший замначальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службе Андрей Ковтун был приговорен к лишению свободы условно на 3 года и 8 месяцев с испытательным сроком на 4 года и 6 месяцев. Кроме этого ему назначен штраф в 50 тыс. рублей и принято решение лишить его звания генерал-майор. Егерь Владимир Чудинов получил наказание в виде штрафа в 60 тыс. рублей. Его преступление судом квалифицировано как пособничество при совершении мошенничества.